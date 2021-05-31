Нарколог рассказал о неожиданном плюсе пандемии для здоровья россиян
Оказалось, что из страха заразиться смертельно опасной инфекцией многие жители страны отказываются от вредных привычек.
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В последние годы в России наблюдается тенденция отказа от курения. И пришедший коронавирус лишь усилил её, так как люди начали опасаться осложнений, которые могут возникнуть в течении болезни из-за этой пагубной привычки, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Страх заболеть CoViD-19 у части граждан усилил мотивацию на отказ от курения и обращение за медицинской помощью в связи с риском заражения и тяжёлого течения CoViD у лиц с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом", — сказал он в беседе с ТАСС.
Делу также помог и принятый в 2020 году закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции", которым регламентируется потребление кальянов и другой никотинсодержащей продукции. Однако доктор отмечает, что не всё так радужно. Многие отказались от сигарет, но заменили их на вейпы и снюсы.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заразиться ковидом при курении. В ведомстве отметили, что эта вредная привычка сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин — на 11.
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