Нарколог рассказал о неожиданном плюсе пандемии для здоровья россиян

В последние годы в России наблюдается тенденция отказа от курения. И пришедший коронавирус лишь усилил её, так как люди начали опасаться осложнений, которые могут возникнуть в течении болезни из-за этой пагубной привычки, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Страх заболеть CoViD-19 у части граждан усилил мотивацию на отказ от курения и обращение за медицинской помощью в связи с риском заражения и тяжёлого течения CoViD у лиц с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом", — сказал он в беседе с ТАСС.

Делу также помог и принятый в 2020 году закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции", которым регламентируется потребление кальянов и другой никотинсодержащей продукции. Однако доктор отмечает, что не всё так радужно. Многие отказались от сигарет, но заменили их на вейпы и снюсы.