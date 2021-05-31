В МИД заявили, что Россия будет защищать Белоруссию в случае санкций ЕС

Россия будет защищать и оказывать всяческую помощь Белоруссии, если Евросоюз введёт против Минска экономические санкции из-за экстренной посадки самолёта Ryanair. Такое заявление в диалоге с РИА "Новости" сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Мы будем защищать нашего партнёра Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", — сказал он.

Биричевский также подчеркнул, что РФ не намерена принимать поспешных и импульсивных решений, особенно в отношении транзита российского газа. По его словам, перед этим стоит посчитать, как это отразится на экономике.