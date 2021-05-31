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Писатель Ян Левин умер в возрасте 39 лет из-за коронавируса

Мужчина заразился ковидом около недели назад, 29 мая его поместили на ИВЛ.

31 мая, 12:18
<p>Фото © facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/yan.levin.9" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yan.levin.9</a></p>

Фото © facebook / yan.levin.9

На 40-м году из жизни ушёл ярославский бизнесмен, писатель и историк Ян Левин. По данным 76.RU, причиной его смерти мог стать стремительно развившийся коронавирус.

"Он заболел неделю назад. Во вторник забрали в больницу. С четверга в реанимации, с 29 мая — на неинвазивной ИВЛ. Сегодня [30 мая] его не стало", — сообщили порталу близкие Левина.

Ян Левин родился в Ярославле. В городе и области он стал известен благодаря книге "100 деталей Ярославля". Позже выпустил книги "К последнему морю", "Охота за страховыми досками", а также проводил эксклюзивные экскурсии по городу. Ему принадлежит несколько ресторанов в Ярославле и других городах. Сообщается, что у него остались жена и двое детей.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Степан Морозов
Степан Морозов

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