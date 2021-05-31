Писатель Ян Левин умер в возрасте 39 лет из-за коронавируса
Мужчина заразился ковидом около недели назад, 29 мая его поместили на ИВЛ.
Фото © facebook / yan.levin.9
На 40-м году из жизни ушёл ярославский бизнесмен, писатель и историк Ян Левин. По данным 76.RU, причиной его смерти мог стать стремительно развившийся коронавирус.
"Он заболел неделю назад. Во вторник забрали в больницу. С четверга в реанимации, с 29 мая — на неинвазивной ИВЛ. Сегодня [30 мая] его не стало", — сообщили порталу близкие Левина.
Ян Левин родился в Ярославле. В городе и области он стал известен благодаря книге "100 деталей Ярославля". Позже выпустил книги "К последнему морю", "Охота за страховыми досками", а также проводил эксклюзивные экскурсии по городу. Ему принадлежит несколько ресторанов в Ярославле и других городах. Сообщается, что у него остались жена и двое детей.
Ранее в возрасте 44 лет умер посол Украины в Таиланде. По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.
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