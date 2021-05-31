Писатель Ян Левин умер в возрасте 39 лет из-за коронавируса

На 40-м году из жизни ушёл ярославский бизнесмен, писатель и историк Ян Левин. По данным 76.RU, причиной его смерти мог стать стремительно развившийся коронавирус.

"Он заболел неделю назад. Во вторник забрали в больницу. С четверга в реанимации, с 29 мая — на неинвазивной ИВЛ. Сегодня [30 мая] его не стало", — сообщили порталу близкие Левина.

Ян Левин родился в Ярославле. В городе и области он стал известен благодаря книге "100 деталей Ярославля". Позже выпустил книги "К последнему морю", "Охота за страховыми досками", а также проводил эксклюзивные экскурсии по городу. Ему принадлежит несколько ресторанов в Ярославле и других городах. Сообщается, что у него остались жена и двое детей.