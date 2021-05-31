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"Достойная машина": Путин похвалил Aurus и как пассажир, и как водитель

Президент высоко оценил качество отечественных автомобилей премиальной линейки и рассказал, что ездит на таких машинах не только в качестве пассажира, но и за рулём.

31 мая, 12:20

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске завода автомобилей Aurus в Татарстане. Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в этом проекте, и выразил уверенность, что автомобили, которые сойдут с конвейера, будут пользоваться спросом.

Путин похвалил Aurus и как пассажир, и как водитель

Видео © LIFE

"Я езжу на таких машинах, и сам за рулём неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — отметил президент.

Без брони и службы охраны. Лимузин Aurus превратят в доступный автомобиль?

Без брони и службы охраны. Лимузин Aurus превратят в доступный автомобиль?

Глава государства напомнил, что запуску производства предшествовала большая работа, в которую были вовлечены тысячи специалистов: инженеры, конструкторы, проектировщики.

"Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса, в том числе для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый, кстати говоря, на мой взгляд, традиционный дизайн для машин представительского класса, сформирована компонентная база, что очень важно", — отметил президент.

В Китае начали продавать "скопированный" автомобиль Владимира Путина

В Китае начали продавать "скопированный" автомобиль Владимира Путина

Напомним, что Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.

А сегодня на заводе Ford Sollers в Елабуге начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat. Минимальная цена составит 18 миллионов рублей. Первые автомобили поступят в продажу в автосалоны на следующей неделе. Проект должен выйти на окупаемость через шесть лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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