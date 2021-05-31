"Достойная машина": Путин похвалил Aurus и как пассажир, и как водитель
Президент высоко оценил качество отечественных автомобилей премиальной линейки и рассказал, что ездит на таких машинах не только в качестве пассажира, но и за рулём.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске завода автомобилей Aurus в Татарстане. Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в этом проекте, и выразил уверенность, что автомобили, которые сойдут с конвейера, будут пользоваться спросом.
Путин похвалил Aurus и как пассажир, и как водитель
Видео © LIFE
"Я езжу на таких машинах, и сам за рулём неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — отметил президент.
Глава государства напомнил, что запуску производства предшествовала большая работа, в которую были вовлечены тысячи специалистов: инженеры, конструкторы, проектировщики.
"Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса, в том числе для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый, кстати говоря, на мой взгляд, традиционный дизайн для машин представительского класса, сформирована компонентная база, что очень важно", — отметил президент.
Напомним, что Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.
А сегодня на заводе Ford Sollers в Елабуге начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat. Минимальная цена составит 18 миллионов рублей. Первые автомобили поступят в продажу в автосалоны на следующей неделе. Проект должен выйти на окупаемость через шесть лет.
Лента новостей
Писатель Ян Левин умер в возрасте 39 лет из-за коронавируса
сегодня в 12:18
Учился по боевикам: Ветеран "Альфы" оценил действия гаишника, прострелившего голову 19-летнему парню при задержании
сегодня в 12:12
Лавров раскритиковал Запад за открытое вмешательство в суверенные дела России и её союзников
сегодня в 12:02
Комментариев: 0