"Это наезд на всю страну": Клинцевич объяснил, зачем Запад лоббирует отключение России от SWIFT и почему это не сработает

По словам собеседника Лайфа, за этим процессом стоят не экономисты, а политики, которые не знают, что россияне привыкли объединяться перед лицом трудностей, а не наоборот.