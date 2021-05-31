"Это наезд на всю страну": Клинцевич объяснил, зачем Запад лоббирует отключение России от SWIFT и почему это не сработает
По словам собеседника Лайфа, за этим процессом стоят не экономисты, а политики, которые не знают, что россияне привыкли объединяться перед лицом трудностей, а не наоборот.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Для России в силу её самодостаточности ситуация с отключением от SWIFT не станет катастрофой. В этом уверен политолог, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич. Тем не менее он считает, что США не пойдут на такие серьёзные риски, в этом плане прогноз эксперта оптимистичен.
"Во-первых, мы действительно готовы к этому и справимся. Во-вторых, отключение SWIFT, конечно, приведёт к большим трудностям работы наших людей за границей. В-третьих, вы сами понимаете, что отключение SWIFT в экономическом плане — это объявление войны стране. В данном случае далеко идущие последствия для любой страны — даже такой, как США", — рассуждает собеседник Лайфа.
По словам Клинцевича, отключение России от SWIFT лоббируют не экономисты, а политики, рассчитывая, что в России "люди возьмутся за вилы и свергнут власть". Но эти надежды совершенно неоправданны, объясняет эксперт.
"Мы по-другому живём и рассуждаем. Это наезд не только на президента и власть, это наезд на Россию, а за Россию сейчас как молодёжь, так и пожилые люди всегда сплотятся и кого угодно порвут. Поэтому эта ситуация со SWIFT не работает", — заключил он.
Напомним, ранее Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь, в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от платёжной системы словами "Пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.
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