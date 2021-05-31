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Володин победил на праймериз "Единой России" от Саратовской области

Уточняется, что явка на голосование составила 13,14%, что выше среднероссийской.

31 мая, 12:34
<p>Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Фото © ГД</p>

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Фото © ГД

Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в ходе предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в ГД по списку от Саратовской области. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

"Итоги по округам в Государственную думу: 163-й округ (явка 13,76%) — лидирует Вячеслав Викторович Володин (93,62%)", — говорится в сообщении.

В регионе в пятёрку лидеров по итогам праймериз также вошли депутаты ГД Глеб Хор (49,04%), Виктор Кидяев (43,30%), Виталий Ефимов (38,49%) и депутат саратовской областной думы Татьяна Ерохина (33,63%). В отделении отметили, что голосование прошло без существенных нарушений. На счётных участках работали свыше 750 наблюдателей.

Стали известны победители праймериз "Единой России" в Москве

Стали известны победители праймериз "Единой России" в Москве

Напомним, более 11 миллионов человек приняли участие в праймериз "Единой России". Они проходили с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. В 42 регионах процедура проводилась ещё и очно. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве, а также на региональных партийных конференциях. Ранее сообщалось, что список победителей предварительного голосования "Единой России" в столице возглавила главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Избиратели отдали за неё 358 тысяч голосов. Второе место досталось вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Он набрал 347 тысяч голосов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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