Лавров объяснил, почему отключение России от SWIFT не станет неожиданностью
По словам министра, западные страны уже много раз показывали, что не являются надёжными партнёрами для нашей страны, даже если их действия идут вразрез с международным правом.
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Отключение от SWIFT не станет для России неожиданностью: ЕС и западные страны уже много раз показывали, что они не являются надёжными партнёрами для нашей страны. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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"Евросоюз, да и Запад в целом, уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнёр он ненадёжный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения", — напомнил он.
В связи с этим Лавров выразил уверенность, что Правительство РФ и Центробанк "готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации".
Напомним, ранее Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь, в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от платёжной системы словами "Пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.
А ранее в понедельник директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский официально заявил, что Россия начала работу по созданию аналога SWIFT на случай отключения от системы.
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