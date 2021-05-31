Лавров объяснил, почему отключение России от SWIFT не станет неожиданностью

Отключение от SWIFT не станет для России неожиданностью: ЕС и западные страны уже много раз показывали, что они не являются надёжными партнёрами для нашей страны. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Евросоюз, да и Запад в целом, уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнёр он ненадёжный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения", — напомнил он.

В связи с этим Лавров выразил уверенность, что Правительство РФ и Центробанк "готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации".