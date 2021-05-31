В УЕФА ответили на обращение Суперлиги в суд ЕС

УЕФА принял к сведению обращение организаторов Суперлиги в суд ЕС и будет отстаивать свою позицию в дальнейшем. Об этом говорится в заявлении организации в "Твиттере".

"УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче мадридским судом дела так называемой европейской Суперлиги, несмотря на то что девять из его клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет её твёрдо защищать", — говорится в сообщении.