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В УЕФА ответили на обращение Суперлиги в суд ЕС

Там в очередной раз обратили внимание, что почти все участники уже вышли из проекта.

31 мая, 13:26
<p>Фото © Getty Images / Nick Potts / PA Images</p>

Фото © Getty Images / Nick Potts / PA Images

УЕФА принял к сведению обращение организаторов Суперлиги в суд ЕС и будет отстаивать свою позицию в дальнейшем. Об этом говорится в заявлении организации в "Твиттере".

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"УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче мадридским судом дела так называемой европейской Суперлиги, несмотря на то что девять из его клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет её твёрдо защищать", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что суд Европейского союза зарегистрировал обращение футбольной Суперлиги к УЕФА и ФИФА из-за нарушения правил конкуренции. Напомним, что из проекта по-прежнему не вышли три клуба: "Ювентус", "Челси" и "Барселона".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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