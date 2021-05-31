В УЕФА ответили на обращение Суперлиги в суд ЕС
Там в очередной раз обратили внимание, что почти все участники уже вышли из проекта.
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УЕФА принял к сведению обращение организаторов Суперлиги в суд ЕС и будет отстаивать свою позицию в дальнейшем. Об этом говорится в заявлении организации в "Твиттере".
"УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче мадридским судом дела так называемой европейской Суперлиги, несмотря на то что девять из его клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет её твёрдо защищать", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что суд Европейского союза зарегистрировал обращение футбольной Суперлиги к УЕФА и ФИФА из-за нарушения правил конкуренции. Напомним, что из проекта по-прежнему не вышли три клуба: "Ювентус", "Челси" и "Барселона".
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