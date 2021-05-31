Мбаппе дороже четырёх сборных, Бельгия почти самая старая: знакомимся с интересными цифрами Евро-2020

Современный футбол и каждый крупный турнир — это не только голы, очки и опасные моменты. Сейчас, особенно в период серьёзного затишья, болельщикам то и дело приходится себя тешить изучением самых разных историй или же занятных цифр. Одними из самых любопытных показателей являются стоимость и средний возраст команд-участниц. Лайф решил с головой окунуться в море этих данных.

Самые дорогие: Мбаппе дороже четырёх команд

Самый дорогой игрок Евро — Киллиан Мбаппе. Молодой француз уже давно и прочно закрепился в статусе игрока с самой высокой ценой в мире. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока ПСЖ в 160 миллионов евро. Сумма более чем астрономическая. А представьте, сколько придётся выложить тому, кто захочет переманить его в свою команду.

Будоражит умы и то, что один Мбаппе дороже сразу четырёх сборных – участниц Евро. К примеру, 26 игроков сборной Финляндии оцениваются лишь в 47,7 миллиона евро. Чуть дороже вся сборная Северной Македонии — 61,8 миллиона евро. Также дешевле французского вундеркинда сборные Венгрии и Словакии.

Любопытно, но эти же сборные дешевле ещё одного участника Евро-2020 — англичанина Харри Кейна. Мощный форвард "Тоттенхэма" готовится сменить клубную прописку, о чём трубят все британские СМИ. Оценивается он, к слову, в 120 миллионов евро.

А вот самой дорогой командой на данный момент является сборная Англии. Но тут есть свой определённый нюанс: пока что британцы не огласили окончательную заявку на Евро, где будет 26 имён, потому-то они пока и опережают Францию. К слову, это единственные участники турнира, стоимость составов которых перевалила за миллиард евро. Более того, расширенный список англичан из 33 человек перешагнул и вовсе за 1,5 миллиарда.

Самые старые: скандинавы, фавориты и наши соперники

В "лидерах" списка самых взрослых команд можно увидеть сразу двух наших соперников на предстоящем Евро. Сборная Бельгии комфортно расположилась на второй строчке, а Финляндия — на четвёртой. И если вам кажется, что нахождение "красных дьяволов" так высоко — это какой-то пранк, то просто взгляните на заявку команды. Самый молодой — Жереми Доку, которому 19 лет. Но дальше пропасть в целых пять лет (вторым идёт Юри Тилеманс, которому 24 года). Зато игроков за 30 целая россыпь. Яркое бельгийское поколение уже давно немолодое и жаждет выиграть крупный трофей.

К слову, на третьем месте этого списка сборная Словакии. В топ-5 самых старых сборных также попали французы. На обратном конце списка —Англия, Уэльс и Украина с Турцией. Именно это самые молодые команды чемпионата Европы. У англичан и украинцев подошло молодое и очень сильное поколение, турки грамотно разбавили опытных бойцов голодными молодыми звёздами местного чемпионата. То же сделали и в Уэльсе. Нюанс лишь в том, что из четырёх этих команд только валлийцы назвали свой окончательный состав, а потому у остальных средний возраст может как пойти вниз, так и скакнуть вверх.

Что не может не радовать поклонников футбола: в заявках команд нет ни одного игрока, которому было бы 40 или больше лет. Евро в этом году проходит без суперветеранов футбола, что свои плюсы имеет. Самый "старый" — Маартин Стекеленбург из сборной Нидерландов, которому в сентябре стукнет 39 лет. Моложе всех на турнире Джуд Беллингем из сборной Англии, которому ещё и 18 не исполнилось. Отрадно, что в число самых молодых мог попасть и наш Арсен Захарян, но турнир из-за болезни он вынужден пропустить.

А что же наши?

Команда Станислава Черчесова ещё окончательный состав на Евро не назвала, а потому все данные по ней пока приблизительны. Тем не менее уже сейчас можно сделать несколько выводов. Первый: в число самых дорогих команд Евро мы не входим, что неудивительно. Пока что наша сборная на 17-м месте между Украиной и Швецией. Отметим и то, что всем трём командам лишь предстоит назвать финальный список, а значит, отцепить часть игроков. Скорее всего, наши парни останутся примерно на том же месте, что и сейчас.

Дороже всех в нашей команде стоит Александр Головин — 28 миллионов евро. Казалось бы, большая сумма. Почти как вся Финляндия. Однако в формате крупного турнира не так-то и много. В общем списке наш игрок "Монако" идёт лишь на 137-м месте. Зато какое соседство: Кайл Уокер из сборной Англии и Тимоти Кастань из Бельгии. В тройке самых дорогих игроков нашей команды также Марио Фернандес и Алексей Миранчук. Дешевле всех оцениваются Юрий Жирков (300 тысяч евро) и Фёдор Кудяшов (900 тысяч), но тут сразу стоит пояснить, что против их трансферной стоимости играет солидный возраст.

По среднему же возрасту наша сборная, что не может не радовать, замыкает десятку самых молодых. Но тут тоже просто необходимо дождаться финальной заявки. Уже понятно, что отсутствие в ней Захаряна может нашей команде в среднем пару-тройку месяцев добавить. Однако не исключено, что Черчесов уберёт из сборной и кого-то из уже опытных футболистов, и тогда средний возраст скакнёт вниз.