Один из боссов ФК "Уфа" устроил горячую фотосессию с телеведущей и теперь может лишиться должности
Сам он заявил, что готов к такому повороту событий и не жалуется на отсутствие предложений по возможному месту работы.
Фото © Instagram / uly_3gubchak
Председатель совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов и местная телеведущая Ульяна Тригубчак снялись в откровенной фотосессии, а горячие снимки девушка опубликовала в своём инстаграме.
"Вы пока обсуждайте, но не отписывайтесь!" — написала Тригубчак в подписи к посту.
При этом на кадрах можно увидеть одного из руководителей "Уфы" и ведущую, позирующих в откровенных нарядах и позах. Сам Мурзагулов заявил, что может из-за этой фотосессии лишиться должности в клубе и готов к такому развитию событий.
"Я понимаю, что в консервативной Башкирии меня многие за эту фотосессию осудят. Почти уверен, что главой "Уфы" я перестану быть. Однако это продуманное решение. Сейчас те дураки, которые предлагают отказаться от футбола в Башкирии, увидят, насколько этот вид спорта популярен в нашей республике. Надеюсь те, кто принимает решения, меня уволят, а футбол в Башкирии сохранят. Это для меня намного важнее, чем моё место работы", — заявил Мурзагулов в беседе со "Спорт-Экспресс".
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Он также заявил, что не жалуется на отсутствие предложений о возможном новом месте работы, а самое главное для него, чтобы футбол в республике продолжал жить.
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