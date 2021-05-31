"Химки" объявили о расставании с девятью футболистами

Футбольный клуб "Химки" официально объявил о расставании с девятью игроками, в том числе лидером команды Резиуаном Мирзовым.

Футболиста "Химок" Глушенкова дисквалифицировали на две игры за удаление в матче со "Спартаком"

Так, Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покинули стан красно-чёрных из-за окончания контракта. Александр Долгов и Арсений Логашов вернутся в "Ростов" из-за окончания аренды, а Мирзов и Максим Глушенков отправятся по этой же причине в "Спартак".