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"Химки" объявили о расставании с девятью футболистами

Часть из них вернутся в свои команды после окончания арендного соглашения.

31 мая, 13:54
<p>Резиуан Мирзов. Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Резиуан Мирзов. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Футбольный клуб "Химки" официально объявил о расставании с девятью игроками, в том числе лидером команды Резиуаном Мирзовым.

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Так, Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покинули стан красно-чёрных из-за окончания контракта. Александр Долгов и Арсений Логашов вернутся в "Ростов" из-за окончания аренды, а Мирзов и Максим Глушенков отправятся по этой же причине в "Спартак".

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Напомним, по итогам сезона "Химки" заняли восьмое место в РПЛ, выдав великолепную серию после назначения на пост главного тренера Игоря Черевченко.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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