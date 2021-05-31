"Химки" объявили о расставании с девятью футболистами
Часть из них вернутся в свои команды после окончания арендного соглашения.
Резиуан Мирзов. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Футбольный клуб "Химки" официально объявил о расставании с девятью игроками, в том числе лидером команды Резиуаном Мирзовым.
Так, Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покинули стан красно-чёрных из-за окончания контракта. Александр Долгов и Арсений Логашов вернутся в "Ростов" из-за окончания аренды, а Мирзов и Максим Глушенков отправятся по этой же причине в "Спартак".
Напомним, по итогам сезона "Химки" заняли восьмое место в РПЛ, выдав великолепную серию после назначения на пост главного тренера Игоря Черевченко.
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