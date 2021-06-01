В ОП РФ предложили ввести в России отцовский капитал
Среди других инициатив — ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребёнка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего из детей.
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Глава комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трёх и более детей в одной семье. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает РИА "Новости".
Таким образом Рыбальченко отреагировал на послание президента страны Владимира Путина правительству, в ходе которого российский лидер поручил разработать меры поддержки семей с детьми. Так, член ОП предложил сформировать новый федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография".
Кроме того, общественник предложил расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей и ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребёнка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего из детей.
Также в ОП предложили ввести ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трёх лет всем семьям, независимо от доходов. Среди других инициатив Рыбальченко — разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных, с понижением налоговой ставки при увеличении количества детей и работающих членов семьи. При этом семья с пятью детьми, по его мнению, вообще не должна платить налогов.
Помимо этого глава комиссии Общественной палаты считает, что многодетным отцам нужно снизить пенсионный возраст — на один год за каждого ребёнка в семье. Многодетным россиянкам он предложил увеличить родовой сертификат в три раза, добавив в него дополнительные медуслуги, а также обеспечить такой категории работающих пенсионеров индексацию выплат на уровне неработающих.
Напомним, предложение об отцовском капитале звучат в России не впервые. Так в сентябре прошлого года с такой инициативой в Ульяновской области выступил тогдашний глава региона Сергей Морозов. Кроме того, и в самой Общественной палате ранее уже предлагали подобное. Лайф выяснил, как "отцовский капитал" может изменить демографическую ситуацию в России и какие ещё меры необходимы, чтобы детей рождалось больше, а разводов было меньше.
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