Маркировка мороженого и сыра стала обязательной в России с 1 июня

С 1 июня в России стала обязательной маркировка мороженого и сыра. Постановление правительства об этом было подписано 15 декабря прошлого года.

Согласно данным оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), регистрацию и учёт продукции в государственной системе маркировки "Честный знак" прошли все производители сыра и 85% производителей мороженого.

"Более миллиарда кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии. На сегодня полностью готовы 57 типографий", — сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Он отметил, что система работает надёжно, без сбоев.

В ЦРПТ добавили, что служба поддержки для производителей сыра и мороженого работает в усиленном режиме, выделены персональные менеджеры центра.