Маркировка мороженого и сыра стала обязательной в России с 1 июня
Служба поддержки для производителей этих товаров работает в усиленном режиме, сообщили в Центре развития перспективных технологий.
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С 1 июня в России стала обязательной маркировка мороженого и сыра. Постановление правительства об этом было подписано 15 декабря прошлого года.
Согласно данным оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), регистрацию и учёт продукции в государственной системе маркировки "Честный знак" прошли все производители сыра и 85% производителей мороженого.
"Более миллиарда кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии. На сегодня полностью готовы 57 типографий", — сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
Он отметил, что система работает надёжно, без сбоев.
В ЦРПТ добавили, что служба поддержки для производителей сыра и мороженого работает в усиленном режиме, выделены персональные менеджеры центра.
Напомним, ранее россиян предупредили о возможном дефиците мороженого из-за обязательной маркировки продукции. СМИ со ссылкой на запись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут сообщили, что якобы почти 40% производителей, включая компанию "Чистая линия", не успевают начать обязательную маркировку продукции из-за проблем с поставками и монтажом необходимого оборудования. Однако позже "Чистая линия" опровергла это сообщение и заявила, что полностью готова к обязательной маркировке своей продукции.
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