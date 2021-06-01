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Маркировка мороженого и сыра стала обязательной в России с 1 июня

Служба поддержки для производителей этих товаров работает в усиленном режиме, сообщили в Центре развития перспективных технологий.

1 июня, 02:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С 1 июня в России стала обязательной маркировка мороженого и сыра. Постановление правительства об этом было подписано 15 декабря прошлого года.

Согласно данным оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), регистрацию и учёт продукции в государственной системе маркировки "Честный знак" прошли все производители сыра и 85% производителей мороженого.

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"Более миллиарда кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии. На сегодня полностью готовы 57 типографий", — сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Он отметил, что система работает надёжно, без сбоев.

В ЦРПТ добавили, что служба поддержки для производителей сыра и мороженого работает в усиленном режиме, выделены персональные менеджеры центра.

ФАС получит доступ к системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке

ФАС получит доступ к системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке

Напомним, ранее россиян предупредили о возможном дефиците мороженого из-за обязательной маркировки продукции. СМИ со ссылкой на запись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут сообщили, что якобы почти 40% производителей, включая компанию "Чистая линия", не успевают начать обязательную маркировку продукции из-за проблем с поставками и монтажом необходимого оборудования. Однако позже "Чистая линия" опровергла это сообщение и заявила, что полностью готова к обязательной маркировке своей продукции.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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