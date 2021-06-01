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"Невеждам из Рады неведомо": Пушков высмеял украинского депутата Гончаренко за билборды с "квакающими в Москве жабами"

Российский сенатор указал украинскому политику на его безграмотность и незнание исторических фактов.

1 июня, 01:30
<p>Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

После появления в Киеве скандальных билбордов с оскорблениями в адрес Москвы сенатор Алексей Пушков осудил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко за его невежество и незнание истории.

Напомним, накануне Гончаренко опубликовал в "Фейсбуке" фото оскорбительных для России билбордов, приуроченных ко Дню Киева. На них были изображены надписи: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве ещё жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали".

Российский политик объяснил украинскому парламентарию, что Незалежная не имеет никакого отношения к Киеву времён Древней Руси. Украина как таковая тогда не существовала, а Киев возник как город племени полян.

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"В 882 году небольшой городок Киев завоёван новгородским князем Олегом, который перенёс туда свою резиденцию и сказал: "Се буди городом Русским". Русским — не украинским. Но сие нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо", высказался Пушков в своём телеграм-канале.

Также сенатор назвал клоунадой старания Гончаренко оскорбить Москву и превознести Киев.

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Напомним, Гончаренко известен своими хамскими высказываниями о России. Так, в середине мая он заявил, что сто лет назад на Кубани якобы разговаривали на мове. Депутат выразил мнение, что Краснодарский край с его сёлами и станицами "больше выглядит как Украина". Позже Гончаренко показал, как он готовится к "освобождению Кубани".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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