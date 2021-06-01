Рэпер Lil Loaded умер в США в возрасте 20 лет

Американский рэпер Дашон Морис Робертсон, более известный как Lil Loaded, умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает The Sun.

Это произошло спустя несколько месяцев после того, как артиста задержали за убийство друга. Официального подтверждения о смерти Робертсона пока нет, причины смерти также пока неизвестны.

Lil Loaded приобрёл популярность благодаря своим трекам 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. Его треки посвящены теме криминала, в клипах демонстрируется оружие.