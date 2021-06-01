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Рэпер Lil Loaded умер в США в возрасте 20 лет

В ноябре прошлого года он случайно застрелил друга из винтовки.

1 июня, 01:06
<p>Дашон Морис Робертсон (Lil Loaded). Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COQ-gNGnYsr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lil_loaded</a></p>

Дашон Морис Робертсон (Lil Loaded). Фото © Instagram / lil_loaded

Американский рэпер Дашон Морис Робертсон, более известный как Lil Loaded, умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает The Sun.

Это произошло спустя несколько месяцев после того, как артиста задержали за убийство друга. Официального подтверждения о смерти Робертсона пока нет, причины смерти также пока неизвестны.

В США умер знаменитый рэпер Black Rob

В США умер знаменитый рэпер Black Rob

Lil Loaded приобрёл популярность благодаря своим трекам 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. Его треки посвящены теме криминала, в клипах демонстрируется оружие.

В ноябре 2020 года Дашона задержали за убийство друга в Техасе. Рэпер застрелил Халила Уокера из винтовки. Однако позже обвинение переквалифицировали на убийство по неосторожности и отпустили музыканта под залог.

Напомним, ранее умер другой популярный рэпер DMX. Он ушёл из жизни в нью-йоркской больнице 9 апреля в возрасте 50 лет. За несколько дней до этого артист был госпитализирован с сердечным приступом и в критическом состоянии после передозировки наркотиков. Врачи в течение недели боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли. 28 мая состоялся релиз посмертного альбома DMX, названного именем сына.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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