Рэпер Lil Loaded умер в США в возрасте 20 лет
В ноябре прошлого года он случайно застрелил друга из винтовки.
Дашон Морис Робертсон (Lil Loaded). Фото © Instagram / lil_loaded
Американский рэпер Дашон Морис Робертсон, более известный как Lil Loaded, умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает The Sun.
Это произошло спустя несколько месяцев после того, как артиста задержали за убийство друга. Официального подтверждения о смерти Робертсона пока нет, причины смерти также пока неизвестны.
Lil Loaded приобрёл популярность благодаря своим трекам 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. Его треки посвящены теме криминала, в клипах демонстрируется оружие.
В ноябре 2020 года Дашона задержали за убийство друга в Техасе. Рэпер застрелил Халила Уокера из винтовки. Однако позже обвинение переквалифицировали на убийство по неосторожности и отпустили музыканта под залог.
Напомним, ранее умер другой популярный рэпер DMX. Он ушёл из жизни в нью-йоркской больнице 9 апреля в возрасте 50 лет. За несколько дней до этого артист был госпитализирован с сердечным приступом и в критическом состоянии после передозировки наркотиков. Врачи в течение недели боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли. 28 мая состоялся релиз посмертного альбома DMX, названного именем сына.
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