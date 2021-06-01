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Стало известно, в каком российском регионе придётся копить на квартиру всю жизнь

Быстрее всего собрать нужную сумму для приобретения жилья можно в Ненецком АО и Магаданской области.

1 июня, 00:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Всю жизнь придётся копить на покупку квартиры в Туве, половину жизни — в Карачаево-Черкессии и республике Алтай. Об этом рассказали эксперты Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА), пишет "Интерфакс".

Отмечается, что лидерами по возможности накопления на однокомнатное жильё на вторичном рынке стали Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Там на это понадобится около трёх лет. Пять лет потребуется, чтобы насобирать деньги на собственную недвижимость в ХМАО-Югре, а шесть — в Мурманской области. На Камчатке, в Белгородской и Липецкой областях на покупку "однушки" уйдёт семь лет.

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При этом дольше всего придётся копить людям в Туве. Там на это потребуется примерно 67 лет. В Карачаево-Черкессии средства нужно откладывать в течение 38 лет, в Республике Алтай — 32 года, в Ингушетии — 27 лет, в Крыму — 26 лет, а в Калмыкии — 24 года.

Как уточняется, чтобы произвести расчёты специалисты взяли среднедушевой доход россиянина в том или ином регионе, после чего вычли оттуда фиксированный набор необходимых для жизни товаров и услуг и допустили, что все остальные средства откладываются для покупки недвижимости размером 33 квадратных метра на вторичном рынке.

По мнению аналитиков, пандемия коронавируса оказала негативное влияние на доходы россиян и снизила их шансы купить квартиру. Так, с 2017 по 2019 году житель России со среднедушевым доходом мог накопить на жильё за восемь лет, в то время как в 2020-ом за год набиралось лишь чуть более 10 процентов от стоимости недвижимости.

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Ранее были названы регионы России с самыми дешёвыми квартирами. При расчёте данных аналитики рассматривали помещения площадью 45 квадратных метров.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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