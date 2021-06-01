Счётная палата озвучила средний размер страховой пенсии в России

На 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии в России составил 16 789 рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счётной палаты.

После индексации страховой пенсии неработающим пенсионерам на 6,3% средний размер выплат увеличился на 1032,25 рубля и составил 17 535,98 рубля.

"В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года", — говорится в аналитической записке.

Также в СП сообщили, что количество пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату, в 2021 году уменьшилось на 0,7%, составив около 2,9 миллиона человек. При этом средний размер доплаты, по данным на 1 апреля, повысился с 1980,07 рубля до 2184,07.