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"Будто финал": Третьяк остался в восхищении после победы России над Швецией на ЧМ по хоккею

После поражения от России стало известно, что "Тре Крунур" не выйдут в плей-офф чемпионата мира. Это произошло впервые в истории.

1 июня, 00:08
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил итоги матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира против команды Швеции. Напомним, россияне победили со счётом 3:2.

"Мне такой хоккей нравится! До последней секунды Россия и Швеция держали всех в напряжении — захватывающая интрига. Это хоккей высочайшего уровня, как будто финальный матч ЧМ, где решалось, кто заберёт золотые медали", — сказал Третьяк в беседе с изданием "Чемпионат".

Третьяк добавил, что игра россиян и шведов стала украшением турнира. Сценарий матча выдался таким, что для болельщиков лучше не придумаешь, отметил глава ФХР.

Как сообщал Лайф, россияне победили шведов по буллитам. "Тре Крунур" впервые в своей истории не выйдут в плей-офф чемпионата мира.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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