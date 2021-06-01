"Будто финал": Третьяк остался в восхищении после победы России над Швецией на ЧМ по хоккею

После поражения от России стало известно, что "Тре Крунур" не выйдут в плей-офф чемпионата мира. Это произошло впервые в истории.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил итоги матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира против команды Швеции. Напомним, россияне победили со счётом 3:2.

"Мне такой хоккей нравится! До последней секунды Россия и Швеция держали всех в напряжении — захватывающая интрига. Это хоккей высочайшего уровня, как будто финальный матч ЧМ, где решалось, кто заберёт золотые медали", — сказал Третьяк в беседе с изданием "Чемпионат".

Третьяк добавил, что игра россиян и шведов стала украшением турнира. Сценарий матча выдался таким, что для болельщиков лучше не придумаешь, отметил глава ФХР.