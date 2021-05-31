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Легенда "Манчестер Сити" Агуэро перешёл в "Барселону"

Как утверждает ряд СМИ, его трансфер поможет клубу сохранить Лионеля Месси.

31 мая, 14:19
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/1399365293642768388" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC Barcelona</a></p>

Фото © Twitter / FC Barcelona

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перешёл в "Барселону". Официальное представление игрока ожидается сегодня вечером, сообщает сайт сине-гранатовых.

Месси стал рекордсменом по количеству матчей за Барселону

Месси стал рекордсменом по количеству матчей за Барселону

По данным клубной пресс-службы, аргентинец подписал контракт на два года, а в его соглашении указаны отступные в размере 100 миллионов евро. В составе "Манчестер Сити" он провёл 10 лет. За это время Агуэро выходил на поле 390 раз и забил 260 мячей, что является абсолютным рекордом в истории "горожан".

СМИ сообщили об интересе "Барселоны" к звезде "Чертаново" Сергею Пиняеву

СМИ сообщили об интересе "Барселоны" к звезде "Чертаново" Сергею Пиняеву

Добавим, что, по данным испанских СМИ, переезд Агуэро в "Барселону" может помочь сохранить боссом сине-гранатовых в клубе Лионеля Месси, контракт которого заканчивается в конце нынешнего июня.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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