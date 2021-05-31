Легенда "Манчестер Сити" Агуэро перешёл в "Барселону"
Как утверждает ряд СМИ, его трансфер поможет клубу сохранить Лионеля Месси.
Фото © Twitter / FC Barcelona
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перешёл в "Барселону". Официальное представление игрока ожидается сегодня вечером, сообщает сайт сине-гранатовых.
По данным клубной пресс-службы, аргентинец подписал контракт на два года, а в его соглашении указаны отступные в размере 100 миллионов евро. В составе "Манчестер Сити" он провёл 10 лет. За это время Агуэро выходил на поле 390 раз и забил 260 мячей, что является абсолютным рекордом в истории "горожан".
Добавим, что, по данным испанских СМИ, переезд Агуэро в "Барселону" может помочь сохранить боссом сине-гранатовых в клубе Лионеля Месси, контракт которого заканчивается в конце нынешнего июня.
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