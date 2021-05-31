Легенда "Манчестер Сити" Агуэро перешёл в "Барселону"

По данным клубной пресс-службы, аргентинец подписал контракт на два года, а в его соглашении указаны отступные в размере 100 миллионов евро. В составе "Манчестер Сити" он провёл 10 лет. За это время Агуэро выходил на поле 390 раз и забил 260 мячей, что является абсолютным рекордом в истории "горожан".