Марио Фернандес и Черышев пропустят матч сборной России против Польши
При этом оба должны быть готовы к первому матчу чемпионата Европы против Бельгии.
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Денис Черышев и Марио Фернандес пропустят матч сборной России по футболу против Польши из-за небольших повреждений. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер нашей команды Станислав Черчесов.
"Фернандес к Евро будет полностью готов. Когда у футболиста небольшая травма, мы относимся к этому внимательно. Нельзя допустить рецидива. Мы и в Москве, и в Инсбруке сделали МРТ. Сегодня он начал уже заниматься с мячом. Проблем тут не вижу. С Черышевым то же самое. Мы сделали снимок ноги, всё тоже в порядке", — подчеркнул Черчесов.
Кроме того, на боли в задней поверхности бедра пожаловался и защитник Илья Самошников. Он, равно как и Фернандес с Черышевым, пропустит завтрашний матч.
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Напомним, контрольный матч сборной России против Польши состоится 1 июня в польском Вроцлаве.
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