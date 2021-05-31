Марио Фернандес и Черышев пропустят матч сборной России против Польши

"Фернандес к Евро будет полностью готов. Когда у футболиста небольшая травма, мы относимся к этому внимательно. Нельзя допустить рецидива. Мы и в Москве, и в Инсбруке сделали МРТ. Сегодня он начал уже заниматься с мячом. Проблем тут не вижу. С Черышевым то же самое. Мы сделали снимок ноги, всё тоже в порядке", — подчеркнул Черчесов.