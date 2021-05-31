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"Красная машина" едет в плей-офф: Сборная России обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

В заключительный день группового этапа наша команда встретится с Белоруссией.

31 мая, 19:39
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, который в эти дни продолжается в Риге. В очередном матче команда Валерия Брагина по буллитам обыграла сборную Швеции.

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Начало матча получилось для нашей команды не самым удачным. Череда удалений привела к шайбе от Йеспера Фрёдена, которую он забросил в большинстве. Два с половиной периода "красной машине" не получалось пробить Рейдерборна.

В середине третьего периода наши парни сумели забросить две шайбы за 12 секунд: Слепышев и Барабанов сумели перевернуть игру, а вся Швеция уже начала бояться турнира без собственного плей-офф. Спасти игру скандинавы сумели несколькими минутами позже: отличился Улофссон.

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Овертайм получился далеко не самым насыщенным, и зрителей ждала серия послематчевых буллитов, в которой удача улыбнулась россиянам. Таким образом, наша сборная досрочно вышла в плей-офф. В заключительный день группового этапа "красная машина" сыграет с Белоруссией, а уже после этого станет понятно, кто будет нашим соперником в первом матче на выбывание.

Добавим, что шведы же после этого матча остались за бортом плей-офф. По итогам семи матчей группового этапа в активе скандинавов десять очков и промежуточное пятое место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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