ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживают идею заменить трудовых мигрантов заключёнными

Большинство жителей России поддержали идею использовать осуждённых на тех работах, куда обычно привлекают трудовых мигрантов. Россияне полагают, что заключённые сами предпочтут такой способ отбывать наказание. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл ВЦИОМ.

Всего, как пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования, идею привлекать к труду заключённых поддержал 71% опрошенных. При этом чуть более 60% респондентов считают, что сами осуждённые захотят отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Не согласен с этим предложением 21% граждан.

В частности, сторонники данной идеи утверждают, что работа заключённых станет возмещением ущерба пострадавшим. Так считает 21% опрошенных, столько же уверены, что таким образом осуждённые смогут "отработать" свои преступления. Ещё 15% полагают, что заключённые благодаря работе будут приносить пользу обществу, а 13% утверждают, что это позволит снизить нагрузку на бюджет страны. Кроме того, 10% уверяют, что работа поможет осуждённым исправиться, по мнению стольких же, это позволит им заработать деньги и помочь своим семьям.

Противники инициативы считают, что заключённые должны быть изолированы от общества. Такое мнение выразили 17% респондентов. Ещё 13% полагают, что осуждённые будут плохо работать. При этом 12% утверждают, что люди, которых отправили отбывать наказание в тюрьму, небезопасны для окружающих. Столько же опрошенных отметили, что это будет возвращением во времена ГУЛАГа. Также чуть менее 10% думают, что заключённые будут отнимать рабочие места. При этом 9% противников использования труда осуждённых заметили, что вопрос зависит от статьи, по которой человек отбывает наказание.