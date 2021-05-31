В "Ленкоме" рассказали о состоянии здоровья Збруева после обследования в больнице

Народный артист РСФСР Александр Збруев уже находится дома и чувствует себя хорошо, об этом рассказал РИА "Новости" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Александр Збруев сейчас дома, чувствует себя нормально. Я только что с ним разговаривал по телефону. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно", — сказал Варшавер.

Напомним, 30 мая у Збруева поднялось артериальное давление, поэтому он был вынужден отменить спектакль "Ва-банк" и остаться дома. Однако позднее по рекомендации лечащего врача артист лёг в клинику на плановое обследование.