В "Ленкоме" рассказали о состоянии здоровья Збруева после обследования в больнице
У артиста поднялось артериальное давление, поэтому он был вынужден лечь в клинику на плановое обследование.
Народный артист РСФСР Александр Збруев. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Народный артист РСФСР Александр Збруев уже находится дома и чувствует себя хорошо, об этом рассказал РИА "Новости" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Александр Збруев сейчас дома, чувствует себя нормально. Я только что с ним разговаривал по телефону. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно", — сказал Варшавер.
Напомним, 30 мая у Збруева поднялось артериальное давление, поэтому он был вынужден отменить спектакль "Ва-банк" и остаться дома. Однако позднее по рекомендации лечащего врача артист лёг в клинику на плановое обследование.
Ранее Лайф писал о том, что супруга 92-летнего Николая Добронравова рассказала о его состоянии после коронавируса.
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