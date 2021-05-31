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В "Ленкоме" рассказали о состоянии здоровья Збруева после обследования в больнице

У артиста поднялось артериальное давление, поэтому он был вынужден лечь в клинику на плановое обследование.

31 мая, 23:59
<p>Народный артист РСФСР Александр Збруев. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Народный артист РСФСР Александр Збруев. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народный артист РСФСР Александр Збруев уже находится дома и чувствует себя хорошо, об этом рассказал РИА "Новости" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Александр Збруев сейчас дома, чувствует себя нормально. Я только что с ним разговаривал по телефону. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно", сказал Варшавер.

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Напомним, 30 мая у Збруева поднялось артериальное давление, поэтому он был вынужден отменить спектакль "Ва-банк" и остаться дома. Однако позднее по рекомендации лечащего врача артист лёг в клинику на плановое обследование.

Ранее Лайф писал о том, что супруга 92-летнего Николая Добронравова рассказала о его состоянии после коронавируса.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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