Александр Збруев доставлен в больницу на плановое обследование

Народный артист РСФСР Александр Збруев лёг в больницу на плановое обследование. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова".

"Ничего страшного, экстраординарного не произошло. Александр Викторович находится в больнице на плановом обследовании", — сказал собеседник агентства.

Уточняется, 30 мая у Збруева поднялось артериальное давление, поэтому он был вынужден отменить спектакль "Ва-банк" и остаться дома. Однако позднее по рекомендации лечащего врача артист лёг в клинику.

Александру Збруеву 83 года. Он окончил Щукинское училище. В Театре имени Ленинского комсомола ("Ленком") служит с 1961 года. Играл в спектаклях "Мой бедный Марат", "104 страницы про любовь", "Женитьба", "Вишнёвый сад" и многих других. В фильмографии артиста более 60 названий, в числе которых "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться". Подробнее о творческой биографии и личной жизни Александра Збруева читайте на uznayvse.ru.