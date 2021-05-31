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Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией по двум маршрутам

Также на взаимной основе увеличивается число авиационных рейсов в неделю — до десяти.

31 мая, 20:20
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

С 10 июня РФ возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва, об этом сообщили в оперштабе.

"С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва – Минск", — говорится в сообщении.

Также принято решение увеличить число авиарейсов в Белоруссию до десяти в неделю.

"Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе", — говорится в сообщении.

Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией в ближайшие месяцы

Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией в ближайшие месяцы

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Британией и ещё восемью странами (регулярное — с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией), а также увеличивает число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию. Кроме того, РФ официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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