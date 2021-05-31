Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией по двум маршрутам

С 10 июня РФ возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва, об этом сообщили в оперштабе.

"С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва – Минск", — говорится в сообщении.

Также принято решение увеличить число авиарейсов в Белоруссию до десяти в неделю.

"Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе", — говорится в сообщении.