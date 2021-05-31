Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией по двум маршрутам
Также на взаимной основе увеличивается число авиационных рейсов в неделю — до десяти.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
С 10 июня РФ возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва, об этом сообщили в оперштабе.
"С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва – Минск", — говорится в сообщении.
Также принято решение увеличить число авиарейсов в Белоруссию до десяти в неделю.
"Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Британией и ещё восемью странами (регулярное — с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией), а также увеличивает число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию. Кроме того, РФ официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня.
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