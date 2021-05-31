Германия и Франция выразили заинтересованность в продолжении диалога с Россией

Берлин и Париж, несмотря на нерешённые проблемы, планируют развивать отношения с Россией. Об этого говорится в заявлении двух стран по итогам заседания совместного совета министров.

"Мы подтверждаем наше желание продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Евросоюза, а также более конкретно обсудить некоторые сферы общих интересов", — говорится в заявлении двух стран.

Вместе с тем Германия и Франция заявили, что нерешённые вопросы в связи с РФ, "дестабилизирующие действия и повторные нарушения международного права", требуют ответа и осложняют международные отношения.