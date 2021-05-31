Германия и Франция выразили заинтересованность в продолжении диалога с Россией
Берлин и Париж намерены "более конкретно обсудить некоторые сферы общих интересов".
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Берлин и Париж, несмотря на нерешённые проблемы, планируют развивать отношения с Россией. Об этого говорится в заявлении двух стран по итогам заседания совместного совета министров.
"Мы подтверждаем наше желание продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Евросоюза, а также более конкретно обсудить некоторые сферы общих интересов", — говорится в заявлении двух стран.
Вместе с тем Германия и Франция заявили, что нерешённые вопросы в связи с РФ, "дестабилизирующие действия и повторные нарушения международного права", требуют ответа и осложняют международные отношения.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась увязывать судьбу "нормандского формата" с событиями в Белоруссии. Все вопросы по урегулированию конфликта на востоке Украины будут решены без оглядки на инцидент в республике, отметила политик.
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