В Китае кассовые сборы "Форсажа-9" упали на 85% после скандала с Джоном Синой

В Китае неудачно стартовала премьера культового блокбастера "Форсаж-9". Кассовые сборы упали на 85%.

На старте фильм заработал 136 млн долларов, а за прошедшие выходные собрал всего лишь 20,8 млн долларов.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, провал боевика в Китае связан со скандальным высказыванием рестлера и актёра Джона Сины, сыгравшего в фильме брата Доминика Торетто Джейкоба. Он назвал Тайвань "страной", что спровоцировало недовольство зрителей.