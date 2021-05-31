В Китае кассовые сборы "Форсажа-9" упали на 85% после скандала с Джоном Синой
На старте проката блокбастер собрал 136 млн долларов, а за минувшие выходные — лишь 20,8 млн долларов.
Кадр фильма "Форсаж-9" / "Кинопоиск"
В Китае неудачно стартовала премьера культового блокбастера "Форсаж-9". Кассовые сборы упали на 85%.
На старте фильм заработал 136 млн долларов, а за прошедшие выходные собрал всего лишь 20,8 млн долларов.
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, провал боевика в Китае связан со скандальным высказыванием рестлера и актёра Джона Сины, сыгравшего в фильме брата Доминика Торетто Джейкоба. Он назвал Тайвань "страной", что спровоцировало недовольство зрителей.
А ранее исполнитель главной роли в "Форсаже" Вин Дизель признался в любви к России. Звезда боевиков мечтает, чтобы одну из частей франшизы сняли в Москве. Он также сообщил, что всего планируется снять десять частей "Форсажа".
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