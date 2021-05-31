Зеленский назвал Союзное государство России и Белоруссии угрозой для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает Союзное государство России и Белоруссии угрозой для себя. Об этом политик сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы видим, как Россия и Белоруссия тесно сотрудничают друг с другом. Они могут включить в интеграционные процессы оборону и тогда смогут оказывать на нас серьёзное давление", — заявил лидер Незалежной.

Зеленский добавил, что Киев "видит опасность" для себя в создании настоящего Союзного государства РФ и Белоруссии.