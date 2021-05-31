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Зеленский назвал Союзное государство России и Белоруссии угрозой для Украины

Лидер Незалежной переживает из-за тесного сотрудничества и интеграции Москвы и Минска.

31 мая, 19:22
<p>Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает Союзное государство России и Белоруссии угрозой для себя. Об этом политик сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы видим, как Россия и Белоруссия тесно сотрудничают друг с другом. Они могут включить в интеграционные процессы оборону и тогда смогут оказывать на нас серьёзное давление", — заявил лидер Незалежной.

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Зеленский добавил, что Киев "видит опасность" для себя в создании настоящего Союзного государства РФ и Белоруссии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что сближение России и Белоруссии является угрозой национальной безопасности страны. По его мнению, официальный Киев должен учитывать эту угрозу при принятии своих решений.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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