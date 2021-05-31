Признание Крыма, общая валюта, военные базы: Эксперты — о переговорах Путина и Лукашенко

29 мая состоялись переговоры президентов России и Белоруссии в Сочи. Встреча произошла в дружеской обстановке, обсуждались различные аспекты двусторонних отношений. В том числе Белоруссия получила ранее обещанный кредит в 500 миллионов долларов, был подписан ряд документов, связанных с интеграционными процессами, а также была обсуждена ситуация с приземлённым в Минске самолётом и задержанной гражданкой России Софией Сапегой.

— С нашей точки зрения, ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства без поспешных выводов. А каскад поспешных эмоций, который был сделан европейскими столицами, скорее говорит о том, что подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, — прокомментировал ситуацию с самолётом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако кроме формальных и протокольных разговоров была ещё та часть мероприятия, которая осталась за закрытыми дверями. Как полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, тональность заявлений сторон показывает, что переговоры прошли продуктивно и некоторые взаимоинтересные результаты были достигнуты.

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— Точно сказать, что именно там произошло, сложно, так как оглашённые материалы встречи не соответствуют тем пяти часам, которые вместе провели президенты. Скорее всего, обсуждались военные вопросы. Учитывая, что Белоруссия играет значимую роль в инфраструктуре российской обороны на западе, особенно в контексте роста напряжения с блоком НАТО, я бы предположил, что обсуждалась некая кооперация наших вооружённых сил. Скажем, использование белорусских авиабаз российской авиацией, — отметил эксперт.

Он добавил, что в целом Минск ещё до встречи высказывал заинтересованность в скорейшем продвижении дорожных карт и нормативных документов по углублению экономического сближения между нашими странами.

Косвенно это подтверждает и недавнее интервью главы белорусского МИДа Владимира Макея, в котором тот уверенно сообщил , что интеграционные процессы будут развиваться быстрее. Как полагает политолог Марат Баширов, наиболее сложным на этом этапе моментом станет синхронизация налогового законодательства.

— Я думаю, это ключевая тема, а всё остальное было фоном. Мы целенаправленно двигаемся именно на пути экономической близости. Кроме идентичного законодательства в области сбора налогов нам надо бы иметь общее валютное пространство, а также технические регламенты сопоставимой продукции. Думаю, если это будет достигнуто, то первая часть нашей интеграции будет завершена. Вот уже после этого можно будет говорить о создании Союзного государства не на бумаге, а на практике, — сказал Баширов.

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Стоит отметить, что ускорению данных процессов, прежде всего, способствует международная политическая обстановка. Многочисленные нападки на Белоруссию со стороны стран блока НАТО, в том числе ближайших соседей, вынуждают руководство страны всё больше обращаться в сторону России. Как полагает публицист Борис Рожин, в реальности это не Россия форсирует данный процесс, а так складывается ситуация.

— Понятно, что Россию, прежде всего, интересует экономика, и понятно, что Минск годами тянул ситуацию, делая уступки на второстепенных направлениях. Трудно сказать, о чём именно президенты говорили за закрытыми дверями, но, скорее всего, прогресс какой-то есть. Сверх нормы Федерация ничего не даёт, те 500 миллионов — это продолжение уже ранее обещанного транша, который выдаётся частями. Уступки "Белавиа" — тоже вынужденная необходимость, в нынешних условиях без нашей территории компания не может выжить, им у себя попросту негде летать. В итоге Белоруссия, конечно, попадает в зависимость от доброй воли России. В итоге вслед за телевидением, где работают наши журналисты, вслед за транзитом, который сворачивается в Прибалтике и переориентируется на Россию, идёт и авиакомпания. Можно сказать, что за последний год Белоруссия стала ещё более зависимой от нас, хотя мы и не форсировали ситуацию напрямую, — сказал Рожин.

Он добавил, что в конченом итоге складывающаяся ситуация может привести к тому, что наш стратегический союзник наконец-то признает Крым российской территорией, после чего уже и самолёты белорусской авиакомпании смогут летать на полуостров.

— Признание Крыма сначала нужно сделать на официальном уровне, а уже потом они будут туда летать, так как это новый и большой рынок. Тут вопрос стоит иначе: Лукашенко готов признать, но хочет за это что-то получить, а мы не хотим давать слишком много, потому что нам от этого единичного признания ни тепло, ни холодно. В итоге много получить не получается, ситуация зависает, однако сейчас отношения с Украиной завершаются, правительство Зеленского накладывает на Батьку санкции, закрывает воздушное пространство, в ответ получает сокращение потока ГСМ, делает враждебные высказывания и тому подобное. На этом основании можно предположить, что вероятность того, что Лукашенко всё-таки признает Крым, сильно возрастает, — подчеркнул эксперт.