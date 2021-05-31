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СМИ: Литва забрала у блогера Шария статус беженца и объявила персоной нон грата

По неподтверждённым данным, решение было принято ещё 10 мая. При этом самому блогеру официально об этом сообщено не было.

31 мая, 19:10
<p>Кадр из видео YouTube / Анатолий Шарий</p>

Кадр из видео YouTube / Анатолий Шарий

Литва аннулировала все документы украинского блогера Анатолия Шария, полученные в 2012 году, и объявила его персоной нон грата. Об этом пишет "Европейская правда".

Шарий ещё 10 мая был лишён статуса беженца, полученного им в 2012 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. В 2015 году блогера обвинили в "пророссийскости" за критику украинских СМИ — и в Литве начали рассматривать вопрос о лишении его статуса и выдворении из страны. При этом сам Шарий ещё официального извещения о решении Вильнюса не получил.

"Надо ждать официального сообщения от Литвы, думаю. Лично я впервые слышу. Но что-то мне не сильно верится. Источник сообщил бы ещё три недели назад, что-то тут не так, думаю", — написал Шарий у себя в Telegram-канале.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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