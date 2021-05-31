Основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич посадил себе ссадину на лбу после того, как неаккуратно прислонился к стенке. Об этом рассказала его адвокат Инесса Оленская.

"На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе её поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила", — приводит её слова МК.