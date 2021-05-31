"Устал и прислонился лбом к стене": Адвокат объяснила ссадину на лице основателя NEXTA Протасевича
Задержанный заверил своего защитника в том, что в отношении него не применяли физического насилия в СИЗО КГБ.
Роман Протасевич. Фото © Соцсети
Основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич посадил себе ссадину на лбу после того, как неаккуратно прислонился к стенке. Об этом рассказала его адвокат Инесса Оленская.
"На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе её поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила", — приводит её слова МК.
Также она заметила, что Протасевич отрицал избиения в СИЗО КГБ и удивлялся, что к нему обращаются по имени-отчеству в то время, как других арестованных называют по фамилии. Кроме того, во время встречи задержанный был активным, разговорчивым и реагировал на шутки.
"Присутствует бодрость духа": Адвокат задержанной россиянки Сапеги рассказал о встрече с подзащитной в СИЗО КГБ
Напомним, основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич был задержан 23 мая после экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске. Эти события вызвали международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать. Сперва авиационные: ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
Лента новостей
Год условно вместо семи реальных: На Украине смягчили приговор радикалу и убийце Стерненко, но он всё равно недоволен
сегодня в 18:41
На Кубани малолетние гонщицы протаранили столб и сбежали, бросив дымящуюся иномарку на месте ДТП
сегодня в 18:34
Российский Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтийским морем
сегодня в 18:17
Комментариев: 0