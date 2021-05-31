На Кубани малолетние гонщицы протаранили столб и сбежали, бросив дымящуюся иномарку на месте ДТП
Несмотря на значительные повреждения автомобиля, на кадрах девочки выглядят совсем не пострадавшими.
В станице Челбасской Краснодарского края две школьницы решили поездить на автомобиле, но в результате протаранили столб и сбежали с места ДТП. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом аварии.
На кадрах видно, что в преграду девочки влетели на большой скорости. По всей видимости, они отделались испугом, поскольку после столкновения со столбом они резво выскочили из машины и сбежали. Машине досталось больше — нос "соляриса" впечатался в кузов. Через некоторое время к месту ДТП начали стягиваться местные жители и потушили дымящийся автомобиль. Данных о том, кем являются и в каком состоянии находятся малолетние гонщицы, пока не поступало.
Ранее в Сыктывкаре шесть подростков пострадали в ДТП, превратив "копейку" в груду металла. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением "Жигулями" и врезался в препятствие.
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