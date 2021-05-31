Российский Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для сопровождения американского стратегического бомбардировщика В-52Н над Балтийским морем вблизи границ РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной страны.

Российские средства воздушного контроля засекли в небе над нейтральными водами Балтийского моря приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. С целью опознавания объекта был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Отмечается, что российский лётчик идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводил её над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолёта от границы России Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ не было допущено. А полёт отечественного истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.