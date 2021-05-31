Германия и Франция решительно осудили инцидент с рейсом Ryanair в Минске

Германия и Франция решительно осуждают инцидент, произошедший с самолётом Ryanair в Минске, и требуют немедленного освобождения задержанных Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. Об этом говорится в распространённом заявлении по итогам заседания совета министров стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам заседания, назвала правильной реакцию Европейского совета на случившееся. Она также добавила о необходимости введения новых санкций в отношении Белоруссии. При этом, по её словам, встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина не изменит сложившуюся удручающую ситуацию вокруг Минска. Страны совместно заявили о необходимости проведения новых президентских выборов в республике и прекращении насилия против народа страны.