Германия и Франция решительно осудили инцидент с рейсом Ryanair в Минске
Также страны выступили с требованием провести в Белоруссии новые президентские выборы.
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Германия и Франция решительно осуждают инцидент, произошедший с самолётом Ryanair в Минске, и требуют немедленного освобождения задержанных Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. Об этом говорится в распространённом заявлении по итогам заседания совета министров стран.
"Мы однозначно осуждаем перенаправление рейса Ryanair в Минск 23 мая и требуем немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги", — сказано в тексте коммюнике.
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам заседания, назвала правильной реакцию Европейского совета на случившееся. Она также добавила о необходимости введения новых санкций в отношении Белоруссии. При этом, по её словам, встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина не изменит сложившуюся удручающую ситуацию вокруг Минска. Страны совместно заявили о необходимости проведения новых президентских выборов в республике и прекращении насилия против народа страны.
Напомним, международный скандал разгорелся из-за экстренной посадки в Минске борта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать. Сперва авиационные: ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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