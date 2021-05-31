НАТО ограничило доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру

Североатлантический альянс решил ограничить доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, учитывая нашу оценку мер безопасности здесь", — проинформировал он.

Ранее Столтенберг был высмеян жителями Британии за свои слова о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair в Минске. Бурную реакцию читателей Daily Mail вызвала новость о том, что во время выступления на палубе британского авианосца "Королева Елизавета" 28 мая Столтенберг заявил, что ему "трудно поверить", будто Москва непричастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились "очень тесные отношения". Многие жители Туманного Альбиона посчитали эти инсинуации крайне неубедительными.