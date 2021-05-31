НАТО ограничило доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру
А ранее генсек альянса Столтенберг заявил, что ему "трудно поверить", будто Москва непричастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске.
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Североатлантический альянс решил ограничить доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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"Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, учитывая нашу оценку мер безопасности здесь", — проинформировал он.
Ранее Столтенберг был высмеян жителями Британии за свои слова о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair в Минске. Бурную реакцию читателей Daily Mail вызвала новость о том, что во время выступления на палубе британского авианосца "Королева Елизавета" 28 мая Столтенберг заявил, что ему "трудно поверить", будто Москва непричастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились "очень тесные отношения". Многие жители Туманного Альбиона посчитали эти инсинуации крайне неубедительными.
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Из-за экстренной посадки в Минске борта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать. Сперва авиационные: ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
Ранее Столтенберг говорил о готовности НАТО к диалогу с Россией. Генсек НАТО обозначил основу двустороннего подхода альянса к отношениям с Москвой. По его словам, организация не желает ни новой холодной войны, ни гонки вооружений.
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