В Петербурге житель дома вышел разгонять шумную компанию с топором

Видео, записанное одним из участников конфликта, появилось в соцсетях. На кадрах мужчина сильно возмущается музыкой, которая, по его словам, играла в три часа ночи. При этом в руках у него предмет, похожий на небольшой топор, которым он угрожал отдыхавшим ребятам. Молодые люди в карман за словом также не лезли. На все угрозы жителя дома они отвечали достаточно дерзко, не опасаясь за свою безопасность. В конце мужчина попытался напасть на одного из обидчиков, но компания убежала. Был ли он пьян либо просто сильно устал, неизвестно.