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В Петербурге житель дома вышел разгонять шумную компанию с топором

Стороны взаимно обматерили друг друга, после чего конфликт чуть не закончился дракой.

31 мая, 14:03

В Петербурге житель дома вышел разгонять шумную компанию с топором. Видео © VK / "Шушары"

Житель Санкт-Петербурга вышел к шумной компании, отдыхавшей во дворе его дома, с топором. Угрожая расправой и параллельно покрывая отборным матом, мужчина дал понять молодым людям, что шуметь посреди ночи — плохая идея.

Видео, записанное одним из участников конфликта, появилось в соцсетях. На кадрах мужчина сильно возмущается музыкой, которая, по его словам, играла в три часа ночи. При этом в руках у него предмет, похожий на небольшой топор, которым он угрожал отдыхавшим ребятам. Молодые люди в карман за словом также не лезли. На все угрозы жителя дома они отвечали достаточно дерзко, не опасаясь за свою безопасность. В конце мужчина попытался напасть на одного из обидчиков, но компания убежала. Был ли он пьян либо просто сильно устал, неизвестно.

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В соцсетях мнения разделились: одни вступились за героя ролика, заявив, что молодые люди нарушали порядок, другие же заметили, что он мог серьёзно покалечить ребят. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, приехавшие на место сотрудники полиции составили в отношении героя видеозаписи протокол за мелкое хулиганство.

Ранее Лайф сообщал, что на севере Москвы драка в стельку пьяной троицы закончилась поножовщиной.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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