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АвтоВАЗ на два дня остановит сборку популярных моделей из-за нехватки комплектующих

Простой придётся на 2 и 3 июня. На доступность машин в дилерских центрах это повлиять не должно, заявили в пресс-службе компании.

31 мая, 13:59
<p>Фото © <a href="https://vk.com/album-25228956_132249012" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LADA / "ВКонтакте"</a></p>

Фото © LADA / "ВКонтакте"

АвтоВАЗ на два дня остановит выпуск ряда моделей автомобилей, в том числе популярной Granta, из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании, уточнив, что на доступность машин в дилерских центрах это никак не повлияет.

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"Мы вынуждены приостановить производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях № 1 (автомобили на платформе B0) и № 5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих", — проинформировали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ отзывает 15 тысяч автомобилей Lada Granta и Lada 4x4 из-за возможного дефекта. За работу по замене неполадок владельцам доплачивать не придётся.

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А компания Mercedes-Benz на днях опубликовала фотографии роскошного салона нового электрокара EQS. Автомобиль позиционируется как электрический аналог S-класса. Одним из главных новшеств в интерьере станет медиасистема, которая разместится на всю ширину передней панели.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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