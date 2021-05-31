АвтоВАЗ на два дня остановит сборку популярных моделей из-за нехватки комплектующих
Простой придётся на 2 и 3 июня. На доступность машин в дилерских центрах это повлиять не должно, заявили в пресс-службе компании.
Фото © LADA / "ВКонтакте"
АвтоВАЗ на два дня остановит выпуск ряда моделей автомобилей, в том числе популярной Granta, из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании, уточнив, что на доступность машин в дилерских центрах это никак не повлияет.
"Мы вынуждены приостановить производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях № 1 (автомобили на платформе B0) и № 5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих", — проинформировали в пресс-службе АвтоВАЗа.
Ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ отзывает 15 тысяч автомобилей Lada Granta и Lada 4x4 из-за возможного дефекта. За работу по замене неполадок владельцам доплачивать не придётся.
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