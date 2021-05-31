Двум бывшим спортсменам дали 15 и 16 лет колонии за перестрелку в "Москве-Сити"

Исмаилов осуждён по статьям "Хулиганство с применением оружия", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия". Хамидов — по тем же, за исключением хищения оружия. Отбывать сроки обвинённые будут в исправительных колониях строгого режима.

Напомним, вечером 17 ноября 2017 года в ресторане Crystal BallRoom в "Москве-Сити" произошла драка со стрельбой. Конфликт начался на парковке, когда охрана попросила водителя поставить машину в другом месте, чтобы не мешать гостям. Исмаилов скомандовал достать оружие и открыть огонь в охранников. В результате один человек погиб, ещё пять получили ранения. В феврале этого года суд арестовал участника перестрелки в "Москве-Сити", который скрывался три года, задержать его удалось при помощи современных технологий. Им оказался чемпион России и Москвы по кикбоксингу Саид Асадулаев. А в марте другой участник того празднества Валерий Меладзе в суде дал показания по делу.