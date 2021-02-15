Суд арестовал участника перестрелки в "Москве-Сити", который скрывался три года

Басманный суд Москвы отправил под стражу на срок до 18 мая чемпиона России и Москвы по кикбоксингу Саида Асадулаева по делу о перестрелке в "Москве-Сити" в ноябре 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". При этом никаких дополнительных подробностей пока не приводится.

По информации "Коммерсанта", Асадулаев скрывался от правоохранителей на протяжении трёх лет. При этом поймать его удалось в Одинцове при помощи современных камер, которые подключены к базе данных лиц, находящихся в розыске, и автоматически по десятку критериев сравнивают с ней изображения людей, попавших в объективы. Вычислить Асадулаева удалось даже несмотря на внушительную бороду и медицинскую маску.

Добавим, что своей вины он не признаёт. Следствие же считает его одним из наиболее активных участников перестрелки.

Напомним, в перестрелке в башне "Око" 17 ноября 2017 года участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОПа. В результате один человек погиб и пятеро пострадали. Среди пострадавших оказались два сотрудника Росгвардии, которые пытались успокоить конфликтующих. Впоследствии перед судом предстали два телохранителя Юшваева, а также бывший следователь СКР Левон Агаджанян.

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