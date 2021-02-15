Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Суд арестовал участника перестрелки в "Москве-Сити", который скрывался три года

Задержать его удалось при помощи современных технологий.

15 февраля 2021, 23:57
<p>Фото © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Басманный суд Москвы отправил под стражу на срок до 18 мая чемпиона России и Москвы по кикбоксингу Саида Асадулаева по делу о перестрелке в "Москве-Сити" в ноябре 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". При этом никаких дополнительных подробностей пока не приводится.

Когда борзометр зашкаливает

Когда борзометр зашкаливает

По информации "Коммерсанта", Асадулаев скрывался от правоохранителей на протяжении трёх лет. При этом поймать его удалось в Одинцове при помощи современных камер, которые подключены к базе данных лиц, находящихся в розыске, и автоматически по десятку критериев сравнивают с ней изображения людей, попавших в объективы. Вычислить Асадулаева удалось даже несмотря на внушительную бороду и медицинскую маску.

Добавим, что своей вины он не признаёт. Следствие же считает его одним из наиболее активных участников перестрелки.

По делу о перестрелке в "Москве-Сити" прошли обыски у криминальных авторитетов

По делу о перестрелке в "Москве-Сити" прошли обыски у криминальных авторитетов

Напомним, в перестрелке в башне "Око" 17 ноября 2017 года участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОПа. В результате один человек погиб и пятеро пострадали. Среди пострадавших оказались два сотрудника Росгвардии, которые пытались успокоить конфликтующих. Впоследствии перед судом предстали два телохранителя Юшваева, а также бывший следователь СКР Левон Агаджанян.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1