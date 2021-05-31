НАТО не ждёт Украину на саммите альянса в июне

НАТО не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдёт 14 июня в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнёров", — пояснил он, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии.