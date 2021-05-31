НАТО не ждёт Украину на саммите альянса в июне
По словам Столтенберга, на встрече предполагается участие только непосредственных членов альянса.
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НАТО не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдёт 14 июня в Брюсселе. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнёров", — пояснил он, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии.
Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз предрёк блокировку вступления Украины в НАТО из-за Донбасса. В ЕС задумались о мерах по "повышению устойчивости" Незалежной к "российским действиям".
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что обещания властей Украины гражданам страны о том, что вступление в НАТО поможет гармонизировать ситуацию внутри государства, являются "химерой". А граждане Франции назвали безумной идею принять Украину в НАТО. По их мнению, исход стремления Киева стать членом альянса может быть печальным для блока.
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