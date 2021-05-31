Вирусолог оценил угрозу появления ковида-26 и ковида-32

Название распространившемуся по миру коронавирусу было присвоено по дате его открытия, новая инфекция не может быть с другим индексом. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

"Название CoViD-19 присвоено ВОЗ по дате открытия идентификации нового коронавируса. Как можно говорить про 32-й, когда мы живём в 21 году?" — приводит его слова телеканал "Звезда".

Вирусолог заметил, что прогнозировать на 11 лет вперёд никто из специалистов не будет. Он также заметил, что распространение новых мутаций вируса не изменило подход к его диагностике, лечению и иммунопрофилактике. При этом их может появиться ещё больше, ведь это особенности РНК-содержащих вирусов, уточнил специалист.