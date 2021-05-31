Вирусолог оценил угрозу появления ковида-26 и ковида-32
По его словам, ни один специалист не будет загадывать на 11 лет вперёд и пытаться предугадать появление новых инфекций.
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Название распространившемуся по миру коронавирусу было присвоено по дате его открытия, новая инфекция не может быть с другим индексом. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
"Название CoViD-19 присвоено ВОЗ по дате открытия идентификации нового коронавируса. Как можно говорить про 32-й, когда мы живём в 21 году?" — приводит его слова телеканал "Звезда".
Вирусолог заметил, что прогнозировать на 11 лет вперёд никто из специалистов не будет. Он также заметил, что распространение новых мутаций вируса не изменило подход к его диагностике, лечению и иммунопрофилактике. При этом их может появиться ещё больше, ведь это особенности РНК-содержащих вирусов, уточнил специалист.
Ранее российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса. По словам специалистов, ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы Уханьского института вирусологии.
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