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Россия решила продлить ограничение на полёты в Турцию

Рейсы из Москвы в Анкару были сокращены до двух в неделю в середине апреля из-за новой вспышки ковида в республике.

31 мая, 17:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия приняла решение сохранить авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом в стране.

Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено из-за новой вспышки коронавируса в республике в середине апреля. Тогда количество рейсов между странами было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Турция рассчитывает, что улучшение эпидемической ситуации позволит восстановить авиасообщение с Россией

Турция рассчитывает, что улучшение эпидемической ситуации позволит восстановить авиасообщение с Россией

Ранее власти Турции предложили России возобновить авиасообщение с популярными курортами. Местное Министерство туризма заверило, что в Анталье, Бодруме, Даламане и Измире эпидемиологическая обстановка гораздо лучше, чем в среднем по стране. Российская делегация должна была отправиться в Турцию для оценки возможности снятия ограничений на полёты.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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