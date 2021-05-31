Россия решила продлить ограничение на полёты в Турцию

Россия приняла решение сохранить авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом в стране.

Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено из-за новой вспышки коронавируса в республике в середине апреля. Тогда количество рейсов между странами было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.