В Подмосковье больше миллиона человек привились от коронавируса
В регионе наблюдается повышенный интерес к вакцинации. На прививочных пунктах почти полная загрузка.
Фото © ТАСС / Антонов Семён
Миллионную прививку от коронавируса в Подмосковье сделала 85-летняя жительница Домодедова Валентина Ефимова. Пенсионерка легко перенесла первый укол "Спутником V", а второй компонент введут через три недели, сообщает телеканал "360".
Дочь пенсионерки сразу же привилась, как только в нашей стране разработали вакцину, а затем и родственников повела. Женщина боялась только за 85-летнюю мать. А потом осознала, что рисков от коронавируса намного больше. Валентину Ефимову растрогал тот факт, что она стала миллионным привитым жителем Подмосковья. В честь этого ей вручили сертификат и сладкие подарки.
Медики отметили, что в Подмосковье наблюдается повышенный интерес к вакцинации. Только в Домодедове работают 15 специализированных прививочных пунктов и все прилично загружены. По словам главного врача домодедовской ЦРБ Андрея Осипова, в середине мая в городе открыли три круглосуточных пункта.
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