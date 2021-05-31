В Подмосковье больше миллиона человек привились от коронавируса

Миллионную прививку от коронавируса в Подмосковье сделала 85-летняя жительница Домодедова Валентина Ефимова. Пенсионерка легко перенесла первый укол "Спутником V", а второй компонент введут через три недели, сообщает телеканал "360" .

Дочь пенсионерки сразу же привилась, как только в нашей стране разработали вакцину, а затем и родственников повела. Женщина боялась только за 85-летнюю мать. А потом осознала, что рисков от коронавируса намного больше. Валентину Ефимову растрогал тот факт, что она стала миллионным привитым жителем Подмосковья. В честь этого ей вручили сертификат и сладкие подарки.