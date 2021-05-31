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Вирусолог оценил призывы учёного из США выяснить правду о происхождении CoViD-19

По его словам, на сегодняшний день приоритетной задачей является победа над эпидемией.

31 мая, 16:59
<p>Фото © ТАСС / AP / Francois Mori</p>

Фото © ТАСС / AP / Francois Mori

Правда о происхождении коронавирусной инфекции, безусловно, важна, однако докопаться до неё, вероятнее всего, уже не представляется возможным. Такое мнение выразил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя заявление американского учёного о потенциальной угрозе вирусов CoViD-26 и CoViD-32.

"Узнать о происхождении CoViD-19 важно, но мы этого, возможно, не достигнем никогда. Полное открытие лабораторных записей Уханьского института вирусологии могло бы подтвердить или исключить версию лабораторного происхождения нового коронавируса", — отметил он в беседе с телеканалом RT.

"Мать-природа говорит нам": Учёный из США предупредил об угрозе ковид-26 и ковид-32

"Мать-природа говорит нам": Учёный из США предупредил об угрозе ковид-26 и ковид-32

По словам эксперта, вопросом происхождения SARS-CoV-2 могла бы заняться Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), что было бы гораздо компетентнее, чем расследования отдельных стран. Однако наибольшим приоритетом на сегодняшний день является борьба с пандемией и победа над вирусом, считает Аграновский.

Учёные нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Учёные нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

"Важнее определить, что делать в условиях пандемии здесь и сейчас, чем гадать, откуда взялся SARS-CoV-2. Ответ простой: вакцинироваться теми безопасными и эффективными вакцинами, которые есть в России", — подчеркнул эксперт.

Ранее российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса. По словам специалистов, ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы Уханьского института вирусологии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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