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В Петербурге у таксиста с коронавирусом случился инсульт во время поездки

Благодаря своевременной реакции и грамотным действиям пассажира серьёзной аварии удалось избежать.

31 мая, 15:20
<p>Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2021-05-31/v-peterburge-u-taksista-bolnogo-covid19-proizoshel-insult-vo-vremya-poezdki" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Глуз / "Петербургский дневник"</a></p>

Фото © Александр Глуз / "Петербургский дневник"

В Санкт-Петербурге у 43-летнего таксиста Юрия Брицкого случился инсульт прямо за рулём. В момент поездки в машине с ним находилась супружеская пара с детьми. Как рассказал мужчина газете "Петербургский дневник", при повороте на перекрёстке его рука стала отниматься. Водитель старался не подавать виду, так как пассажиры могли принять его за пьяного, но вскоре его состояние ухудшилось.

"В глазах потемнело, не понимаю, куда еду и как. Я вроде в сознании, но действительно как пьяный, ничего не могу сделать", — рассказал Юрий Брицкий.

Избежать аварии удалось благодаря внимательному пассажиру. Он схватил руль и успел его вывернуть. В результате машина влетела на поребрик и остановилась. Мимо проезжала карета скорой помощи, которая доставила таксиста в больницу. Там ему диагностировали инсульт и коронавирус. Кроме того, у Юрия оказалась врождённая склонность к тромбообразованию. По словам врачей, именно инфекция спровоцировала инсульт. После случившегося мужчина пытался найти пассажира, который буквально спас ему жизнь.

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Ранее в больницу с микроинсультом попала телеведущая Алёна Водонаева. Девушке резко стало плохо, она не могла связать и двух слов.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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