Соседка назвала екатеринбургского стрелка абсолютно адекватным человеком

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Соседка екатеринбургского стрелка рассказала, что за частым употреблением алкоголя она Сергея Болкова не замечала. По словам Людмилы, трезвый он "абсолютно нормальный человек". При этом во время стрельбы собеседница Лайфа была дома и предпочла остаться в квартире после начала эвакуации.

"Всех вывели на улицу, а я дома была. Кто-то ко мне стучался, но он [Сергей Болков] как раз стрелял. Я поэтому и не вышла", — рассказала она.

Лайф также пообщался с продавщицей магазина напротив. Она рассказала, что сперва сочла выстрелы за фейерверк. Увидев в окно разбегающихся в разные стороны людей, женщина вызвала сотрудников ЧОПа, которые охраняли торговую точку.