Соседка назвала екатеринбургского стрелка абсолютно адекватным человеком
В свою очередь, продавщица магазина напротив поведала, что машина приехавшей на её вызов охраны оказалась полностью расстреляна.
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Соседка екатеринбургского стрелка рассказала, что за частым употреблением алкоголя она Сергея Болкова не замечала. По словам Людмилы, трезвый он "абсолютно нормальный человек". При этом во время стрельбы собеседница Лайфа была дома и предпочла остаться в квартире после начала эвакуации.
"Всех вывели на улицу, а я дома была. Кто-то ко мне стучался, но он [Сергей Болков] как раз стрелял. Я поэтому и не вышла", — рассказала она.
Лайф также пообщался с продавщицей магазина напротив. Она рассказала, что сперва сочла выстрелы за фейерверк. Увидев в окно разбегающихся в разные стороны людей, женщина вызвала сотрудников ЧОПа, которые охраняли торговую точку.
"Я вызвала свою охрану, до своей кнопки добралась. <...> Подскочила моя охрана, он, видимо, в этот момент перезаряжался. Им повезло: они зашли, и у них машина вся расстрелянная была насквозь", — говорит собеседница Лайфа.
"Пуля прошла насквозь": Мать раненной екатеринбургским стрелком рассказала Лайфу о состоянии девочки
Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры накануне вечером. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело. На допросе в СК подозреваемого поставили в тупик вопросы следователя о причинах стрельбы по людям. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.
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