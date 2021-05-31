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"Присутствует доблесть духа": Адвокат задержанной россиянки Сапеги рассказал о встрече с подзащитной в СИЗО КГБ

Сегодня СК не стал предъявлять девушке обвинение, проведение следственных действий продолжится завтра.

31 мая, 15:06

Видео © LIFE

Задержанная в Минске россиянка София Сапега чувствует себя соответствующе обстановке, в которой содержится в СИЗО КГБ Белоруссии, однако у неё присутствует доблесть духа. Об этом Лайфу рассказал адвокат россиянки Александр Филанович.

"Она содержится в СИЗО КГБ. Я её навещал, чувствует она себя соответственно обстановке, в которой содержится. В принципе, неплохо, у неё присутствует определённая доблесть духа", — сказал адвокат.

По словам Филановича, о том, что 31 мая Следственный комитет выдвинет обвинение, предполагала защита россиянки, ведь истекает 10-дневный срок, но этого не случилось. Завтра, 1 июня, планируются очередные следственные действия.

Суд в Минске вновь отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги

Суд в Минске вновь отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги

Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси". Ранее в МИД рассказали, что все просьбы бытового характера по условиям содержания россиянки в белорусском СИЗО были удовлетворены, никаких жалоб София более не высказывала.


Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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