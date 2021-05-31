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Задержанная в Минске россиянка София Сапега чувствует себя соответствующе обстановке, в которой содержится в СИЗО КГБ Белоруссии, однако у неё присутствует доблесть духа. Об этом Лайфу рассказал адвокат россиянки Александр Филанович.

"Она содержится в СИЗО КГБ. Я её навещал, чувствует она себя соответственно обстановке, в которой содержится. В принципе, неплохо, у неё присутствует определённая доблесть духа", — сказал адвокат.