Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией

НАТО хочет улучшить отношения с Россией, которая является соседом стран – членов альянса. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что альянсу необходим диалог с Москвой, чтобы "обеспечить транспарентность" и "предотвратить опасные инциденты".

"Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который ещё важнее, когда трудные отношения", — указал он.

Ранее Столтенберг был высмеян жителями Британии за свои слова о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair в Минске. Бурную реакцию читателей Daily Mail вызвала новость о том, что во время выступления на палубе британского авианосца "Королева Елизавета" 28 мая Столтенберг заявил, что ему "трудно поверить", будто Москва непричастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились "очень тесные отношения". Многие жители Туманного Альбиона посчитали эти инсинуации крайне неубедительными.