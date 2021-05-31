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Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией

Хотя ранее генсек альянса заявлял, что ему "трудно поверить", будто Москва непричастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске.

31 мая, 14:39

Фото © Shutterstock

НАТО хочет улучшить отношения с Россией, которая является соседом стран – членов альянса. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что альянсу необходим диалог с  Москвой, чтобы "обеспечить транспарентность" и "предотвратить опасные инциденты".

Столтенберг заявил об аналогичной модели поведения России и Белоруссии

Столтенберг заявил об аналогичной модели поведения России и Белоруссии

"Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который ещё важнее, когда трудные отношения", — указал он.

Шойгу анонсировал ответ России на рост военной угрозы со стороны НАТО

Шойгу анонсировал ответ России на рост военной угрозы со стороны НАТО

Ранее Столтенберг был высмеян жителями Британии за свои слова о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair в Минске. Бурную реакцию читателей Daily Mail вызвала новость о том, что во время выступления на палубе британского авианосца "Королева Елизавета" 28 мая Столтенберг заявил, что ему "трудно поверить", будто Москва непричастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились "очень тесные отношения". Многие жители Туманного Альбиона посчитали эти инсинуации крайне неубедительными.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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