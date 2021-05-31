Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии шпионов республики в России

Первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека заподозрили в том, что он случайно поставил под угрозу деятельность спецслужб республики за пределами страны и рассекретил их агентов в России во время выступления в эфире чешского телевидения 19 апреля. Об этом заявили в сетевом издании Seznam Zpravy со ссылкой на бывшего замдиректора чешской службы внешней разведки Яна Пашурека.

Последний обратил внимание на слова Гамачека после того, как Прага и Москва объявили о взаимной высылке дипломатов из-за ситуации со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице. Тогда первый вице-премьер имел неаккуратность сказать, что сотрудников спецслужб успели вывезти из РФ до предания скандала огласке. Пашурек уверен, что этим заявлением министр помог России "выйти на след" чешских агентов: российским спецслужбам будет "очень легко" проверить списки пассажиров самолётов, вылетевших в то время из Москвы в Чехию или другую европейскую страну.