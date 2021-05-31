Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии шпионов республики в России
Политик имел неаккуратность сболтнуть лишнего во время комментария об отъезде граждан страны из РФ.
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Первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека заподозрили в том, что он случайно поставил под угрозу деятельность спецслужб республики за пределами страны и рассекретил их агентов в России во время выступления в эфире чешского телевидения 19 апреля. Об этом заявили в сетевом издании Seznam Zpravy со ссылкой на бывшего замдиректора чешской службы внешней разведки Яна Пашурека.
Последний обратил внимание на слова Гамачека после того, как Прага и Москва объявили о взаимной высылке дипломатов из-за ситуации со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице. Тогда первый вице-премьер имел неаккуратность сказать, что сотрудников спецслужб успели вывезти из РФ до предания скандала огласке. Пашурек уверен, что этим заявлением министр помог России "выйти на след" чешских агентов: российским спецслужбам будет "очень легко" проверить списки пассажиров самолётов, вылетевших в то время из Москвы в Чехию или другую европейскую страну.
"Ни один министр любого правительства не может открыто признавать в СМИ, что его страна осуществляет какую-либо разведывательную деятельность за границей", — подчеркнул экс-замдиректора службы внешней разведки.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, к данному инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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