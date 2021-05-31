"Саммит может подвиснуть": Политолог предупредил о риске отмены встречи Путина и Байдена в Женеве
Собеседник Лайфа подчеркнул, что переговоры лидеров таких великих государств предполагают более-менее значимые решения, но пока они не просматриваются.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ / EPA
Предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве "может подвиснуть". К такому мнению пришёл политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.
Он объяснил Лайфу, что внешнеполитические линии и приоритеты Москвы и Вашингтона уже давно начали расходиться. Иногда с США "приходится из пальца высасывать общие темы для обсуждений, так как по остальным ключевым моментам идёт несовпадение позиций", считает политолог. По его мнению, Россия довольно долго демонстрировала стремление к поиску компромиссов, в то время как США отказываются от них. В качестве примера собеседник Лайфа привёл Договор по открытому небу, из которого США вышли.
"Встреча лидеров таких великих государств предполагает более-менее значимые решения, но пока они не просматриваются. А экологическая повестка слишком скудна, чтобы встречу проводить и пиарить как некое значимое событие для мировой жизни. Со стороны США должны думать, на какие компромиссы идти, иначе встреча эта не состоится или пройдёт в режиме "пришёл, увидел, разошлись". Если каких-то важных публичных или непубличных идей не удастся найти, тогда саммит действительно может подвиснуть", — заключил Шатилов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на расхождение повесток России и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Он призвал Вашингтон быть готовым в предстоящие дни получить ряд сигналов из Москвы, некоторые из которых будут для него "некомфортными".
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