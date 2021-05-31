Предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве "может подвиснуть". К такому мнению пришёл политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

Он объяснил Лайфу, что внешнеполитические линии и приоритеты Москвы и Вашингтона уже давно начали расходиться. Иногда с США "приходится из пальца высасывать общие темы для обсуждений, так как по остальным ключевым моментам идёт несовпадение позиций", считает политолог. По его мнению, Россия довольно долго демонстрировала стремление к поиску компромиссов, в то время как США отказываются от них. В качестве примера собеседник Лайфа привёл Договор по открытому небу, из которого США вышли.

"Встреча лидеров таких великих государств предполагает более-менее значимые решения, но пока они не просматриваются. А экологическая повестка слишком скудна, чтобы встречу проводить и пиарить как некое значимое событие для мировой жизни. Со стороны США должны думать, на какие компромиссы идти, иначе встреча эта не состоится или пройдёт в режиме "пришёл, увидел, разошлись". Если каких-то важных публичных или непубличных идей не удастся найти, тогда саммит действительно может подвиснуть", — заключил Шатилов.